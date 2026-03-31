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WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067

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31.03.2026 14:00:00

The Estate Tax Exemption Just Rose to $15 Million in 2026 -- What It Means for Your Legacy Plan

The U.S. tax code, overseen by the Internal Revenue Service (IRS), is quite wonky, which is why many individuals simply don't worry about it until it's too late. Last year, Congress passed President Donald Trump's signature piece of legislation thus far in his second term, known as the One Big Beautiful Bill Act (OBBBA).While the legislation was sprawling, allocating spending across many government departments, it also focused heavily on tax cuts, primarily making many of the cuts that Congress implemented during Trump's first term permanent. It also added several new tax cuts and provisions.One of the provisions made the estate tax exemption, which was set to sunset after 2025, permanent, and even increased it to $15 million per individual. This is a big deal, particularly for high-net-worth individuals. Here's what it means for your legacy estate planning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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