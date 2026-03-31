Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
|
31.03.2026 14:00:00
The Estate Tax Exemption Just Rose to $15 Million in 2026 -- What It Means for Your Legacy Plan
The U.S. tax code, overseen by the Internal Revenue Service (IRS), is quite wonky, which is why many individuals simply don't worry about it until it's too late. Last year, Congress passed President Donald Trump's signature piece of legislation thus far in his second term, known as the One Big Beautiful Bill Act (OBBBA).While the legislation was sprawling, allocating spending across many government departments, it also focused heavily on tax cuts, primarily making many of the cuts that Congress implemented during Trump's first term permanent. It also added several new tax cuts and provisions.One of the provisions made the estate tax exemption, which was set to sunset after 2025, permanent, and even increased it to $15 million per individual. This is a big deal, particularly for high-net-worth individuals. Here's what it means for your legacy estate planning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legacy Holdings Inc
Analysen zu Legacy Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX legt zu -- DAX mit Plus -- US-Börsen mit neuem Erholungsversuch -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen starten einen neuen Erholungsversuch. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.