Estée Lauder Companies Aktie
WKN: 897933 / ISIN: US5184391044
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02.11.2026 12:13:42
The Estée Lauder Companies Inc. Announces Rise In Q1 Profit
(RTTNews) - The Estée Lauder Companies Inc. (EL) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $233 million, or $0.64 per share. This compares with $47 million, or $0.13 per share, last year.
Excluding items, The Estée Lauder Companies Inc. reported adjusted earnings of $0.73 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.7% to $3.715 billion from $3.481 billion last year.
The Estée Lauder Companies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $233 Mln. vs. $47 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.13 last year. -Revenue: $3.715 Bln vs. $3.481 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.20 To $ 3.45
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