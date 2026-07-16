WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
16.07.2026 13:35:26
The EU climate policy the world copied is under fire — what's at stake?
The emissions trading system became a global blueprint for pricing carbon and cutting CO2. Now industry groups are pushing back against tougher climate rules. How effective is the scheme and where does it fall short?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!