WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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20.07.2026 06:59:21
The EU climate policy the world copied is under fire — what's at stake?
The EU Commission has proposed to weaken Europe's emissions trading system, a global blueprint for pricing carbon and cutting CO2. How effective is the scheme and where does it fall short?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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