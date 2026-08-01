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WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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01.08.2026 02:15:20

The EU climate policy the world copied is under fire — what's at stake?

The EU Commission has proposed to weaken Europe's emissions trading system, a global blueprint for pricing carbon and cutting CO2. How effective is the scheme and where does it fall short?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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