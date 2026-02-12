BRAIN Biotech Aktie
WKN DE: 520394 / ISIN: DE0005203947
|
12.02.2026 14:44:21
The exorbitant privilege of the US brain gain is fading
In India, domestic tech entrepreneurs are outperforming those who return home after a stint in Silicon ValleyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!