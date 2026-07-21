LINE Aktie

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WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006

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21.07.2026 06:00:10

The factory on the front line of Europe’s economic battle with China

The survival of Citribel’s citric acid plant in Belgium is a test of whether the EU can still defend its basic industrial baseWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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