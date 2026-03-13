WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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13.03.2026 23:48:24
The Fall of Noma’s René Redzepi Reverberates in the Restaurant World
In the industry where René Redzepi reigned, fellow chefs are debating how, and how much, restaurant kitchens can change.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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