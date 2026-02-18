|
The Farm 51 Group Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
The Farm 51 Group Bearer stellte am 16.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,260 PLN erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 68,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,9 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 2,8 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,070 PLN vermeldet. Im Vorjahr waren 0,380 PLN erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,39 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 27,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,03 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.
