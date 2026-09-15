The Fastest-Growing AI Stock Looks Like a Brilliant Buy (It's Also a Nvidia Investment)

Fast-growing stocks and artificial intelligence (AI) seem to go hand in hand, and there are several examples of stocks growing their revenue at 50%, 100%, or even 200%. But none quite touch how rapidly Nebius (NASDAQ: NBIS) is growing. During its most recent quarter, revenue rose by a jaw-dropping 454% year over year. What's even more impressive is that this growth rate is expected to last through the rest of the year, and 2027's will also be elevated.

It's starting to make a lot of sense that Nvidia (NASDAQ: NVDA) is investing in Nebius, and there's still a great buying opportunity here for investors.

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