Fastly Aktie
WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008
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25.04.2026 19:57:01
The Fastly CEO Sold Shares. Here's What Actually Moves The Stock
Charles Lacey Compton III, CEO of Fastly (NASDAQ:FSLY), reported the sale of 29,533 shares of Common Stock in multiple open-market transactions on April 16, 2026 and April 17, 2026, for a total transaction value of approximately $720,000, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($24.39); post-transaction value based on April 17, 2026 market close ($24.56).* 1-year price change calculated using April 24th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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