F.C.C Aktie
WKN: 930010 / ISIN: JP3166900005
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14.05.2026 00:02:00
The FCC Extends a Key Wi-Fi Router Deadline. Here’s Why I’d Still Hold Off on Buying a New One
Foreign-made Wi-Fi routers will continue receiving security patches until at least Jan. 1, 2029, but this doesn't eliminate the long-term risk of buying an outdated device.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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