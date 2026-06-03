Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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03.06.2026 23:32:00
The Fed can’t protect consumers from supply shocks and price gouging — but Congress can
As permanent supply shocks drive up Americans’ grocery and gasoline prices, lawmakers need to take a stand,Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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