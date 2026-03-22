Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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22.03.2026 12:05:00
The Fed Has Stopped Cutting Rates. Why Investors Should Stay the Course With Realty Income Stock.
Realty Income's (NYSE: O) pandemic bounce ended when the market experienced one of the most profound interest rate shocks in history. Even though it recovered some of its lost value over the last couple of years, it has pulled back now that the prospects for further interest rate cuts have dimmed.However, instead of selling the stock, now may be the time to stay the course in the monthly dividend company. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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