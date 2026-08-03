|
03.08.2026 03:30:00
The Fed Held Interest Rates Steady for a 2nd Straight Meeting Under Kevin Warsh, With 3 Officials Dissenting. Here's What Investors Should Expect Next.
Kevin Warsh took over as chair of the Federal Reserve (Fed) in May, and at the two meetings since, the Fed has kept interest rates steady at 3.5%-3.75%, with the most recent meeting on July 29.Unlike the first meeting, where the vote was unanimous, the July 29 decision came on a 9-3 vote. It's the most dissent in a decade, and Warsh alluded to the disagreements, saying, "I asked for a good family fight, and I got one."So, with a divided Fed and more geopolitical uncertainty seemingly every passing day, what should investors expect next? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.