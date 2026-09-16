Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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16.09.2026 23:24:42
The Fed Hiked Interest Rates for the First Time in 3 Years. Are AI Stocks in Trouble?
The U.S. Federal Reserve raised key interest rates as expected on Wednesday. Higher-than-expected inflation numbers for August pushed most analysts to suspect a rate hike was likely.
With its first rate hike since 2023, the Federal Reserve hopes to curb spending and prevent inflation from rising further. The downside is higher borrowing costs.
As CNN concludes, that's bad news "for Americans already struggling to afford homes, cars, and other big-ticket purchases." But higher borrowing costs will also disproportionately affect certain sectors of the market, with AI stocks potentially at the top of that list.
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