The Fed Hiked Rates for the First Time Since July 2023. History Says This Happens Next for Crypto.

On Sept. 16, the Federal Reserve raised its benchmark rate by a quarter of a percentage point, its first rate hike since July 2023, in a unanimous vote. Rate hikes are generally a headwind for Bitcoin (CRYPTO: BTC) and other cryptocurrencies, which tend to perform best in low-rate environments. When rates are high, investors are more likely to opt for bonds over riskier assets.

Despite this, the crypto market has performed well since the rate hike, with Bitcoin up 10% (as of Oct. 11). However, if history is any indication, crypto investors shouldn't get too comfortable.

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