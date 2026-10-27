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27.10.2026 10:03:48
The Fed Is Expected to Hold Rates Steady. Warsh Will Have to Explain Why.
Inflation is moving in the wrong direction and the labor market remains stable, a combination that bolsters the case for higher interest rates.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street gehen Anleger am Mittwoch keine Risiken ein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.