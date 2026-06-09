Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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09.06.2026 18:09:36
The Fed is going to have to rethink its global role
Stabilising the finances of another country is a foreign policy decision as well as an economic oneWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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