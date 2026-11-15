Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
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15.11.2026 12:56:02
The Fed Is Raising Rates the Slow Way. History Says the Pace Matters More Than the Hike.
Inflation is heating up, and the Federal Reserve is preparing its response.
The central bank already raised the federal funds rate a quarter point at its September meeting before holding steady in October. According to the fed funds futures market, there's a 100% chance that the Fed will hike at least another quarter-percentage point next month.
We know that stock prices usually react negatively to higher interest rates. But how the Fed chooses to change rates can have a big impact on how stocks react. If it can raise rates slowly and steadily, the potential downside might not be as severe.
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