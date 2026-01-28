|
28.01.2026 18:07:42
The Fed Is Waiting and Watching an Uncertain Economy
Inflation is elevated but steady and the job market is holding up, leading economists to predict that the Federal Reserve will keep interest rates at current levels.
