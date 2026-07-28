Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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28.07.2026 16:30:00
The Fed isn’t your biggest worry. The central-bank decision that actually impacts your 401(k) lands in Tokyo.
Japan is edging toward the exit on buying America’s debt. Here is why this matters to your retirement plans.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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