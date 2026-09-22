Berkshir a Aktie

Berkshir a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.09.2026 14:37:01

The Fed Just Gave Berkshire a Raise. Here’s How Big It Is.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) had about $365.5 billion in cash and short-term Treasury securities at the end of June.

To be sure, this has been investors' largest criticism of Berkshire over the past few years, and for good reason. After all, it would certainly be preferable to deploy that money in stocks or acquisitions that produce double-digit annualized returns. But it's also important to know that Berkshire's cash isn't just sitting in a warehouse. It's invested in interest-earning instruments. And it's an asset that gets more valuable as rates rise.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord etwas höher -- DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt gewinnt nach einem Höchststand leicht hinzu, während der deutsche Leitindex zulegt. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen