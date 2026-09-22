The Fed Just Raised Rates. Here Are 3 Dividend Stocks I'm Buying Anyway.

The Fed just raised interest rates, and the 10-year Treasury pushed past 5%. The textbook says that's bad for dividend stocks. Higher yields on safe bonds make dividend payers less attractive, and many of them have sold off. I'm buying three of them anyway. Here's what they are and why I think the fear created an opportunity.

*Stock prices used were the morning prices of Sept. 18, 2026. The video was published on Sept. 22, 2026.

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