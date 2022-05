The Federal Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Federal Bank präsentierte am 06.05.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,035 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,033 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Federal Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 258,7 Millionen USD im Vergleich zu 258,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 0,118 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Federal Bank 0,109 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,31 Prozent auf 1,04 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,123 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,08 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at