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20.07.2026 06:31:29
The Federal Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
The Federal Bank gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Federal Bank 0,040 USD je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Federal Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 944,5 Millionen USD im Vergleich zu 971,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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