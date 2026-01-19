|
19.01.2026 06:31:29
The Federal Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
The Federal Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 954,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Federal Bank 970,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
