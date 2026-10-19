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19.10.2026 06:31:29
The Federal Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher
The Federal Bank äußerte sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
The Federal Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,04 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 99,03 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,21 Milliarden INR umgesetzt.
Experten hatten einen Gewinn von 5,09 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 42,66 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
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