The Federal Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Federal Bank lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte The Federal Bank 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat The Federal Bank 997,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 941,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit einem EPS von 0,200 USD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als The Federal Bank mit 0,200 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig wurden 3,88 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte The Federal Bank 3,75 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at