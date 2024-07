The Federal Bank präsentierte Quartalsergebnisse

The Federal Bank hat am 24.07.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2024 endete.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte The Federal Bank ebenfalls ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 918,7 Millionen USD gegenüber 741,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at