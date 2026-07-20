20.07.2026 06:31:29

The Federal Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The Federal Bank hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im letzten Jahr hatte The Federal Bank einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 944,5 Millionen USD, gegenüber 971,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,79 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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