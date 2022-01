The Federal Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The Federal Bank lud am 25.01.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,033 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,028 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat The Federal Bank mit einem Umsatz von insgesamt 270,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at