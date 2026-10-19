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19.10.2026 06:31:29
The Federal Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
The Federal Bank veröffentlichte am 16.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Federal Bank 0,050 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,04 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 953,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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