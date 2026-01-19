|
19.01.2026
The Federal Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
The Federal Bank hat am 16.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,45 INR. Im Vorjahresviertel hatte The Federal Bank 3,85 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 85,03 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,96 Milliarden INR in den Büchern standen.

