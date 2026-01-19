The Federal Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Federal Bank hat am 16.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei The Federal Bank ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 954,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 970,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at