The Federal Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Federal Bank lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Federal Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The Federal Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 997,6 Millionen USD im Vergleich zu 941,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,200 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,88 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at