The Federal Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

The Federal Bank hat am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,09 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,74 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,55 Prozent auf 89,43 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at