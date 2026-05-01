01.05.2026 06:31:29

The Federal Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Federal Bank lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,44 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,44 INR je Aktie in den Büchern standen.

The Federal Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,32 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 81,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 17,67 INR. Im Vorjahr waren 16,98 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 342,72 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 317,27 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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