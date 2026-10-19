The Federal Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Federal Bank veröffentlichte am 16.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,04 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 953,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at