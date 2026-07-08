Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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08.07.2026 10:06:00
The Federal Reserve's Initial July Inflation Forecast Looks Fantastic on the Surface, but Something Sinister Lurks in the Details
For much of the last four years, the evolution of artificial intelligence (AI) has dominated Wall Street headlines. Otherworldly growth prospects for AI have lifted the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) to new heights.But a strong argument can be made that inflation has surpassed AI as the stock market's No. 1 talking point, and its biggest risk. While the Federal Reserve's initial July inflation forecast appears promising on the surface, something sinister lurks in the details.Fed Chair Kevin Warsh delivering remarks. Image source: Official Federal Reserve Photo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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