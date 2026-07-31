Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
|
31.07.2026 10:06:00
The Federal Reserve's Latest Interest Rate Decision Featured Something We Haven't Seen in 10 Years, and It Should Rightly Worry Wall Street
Amid the heart of earnings season, the Federal Reserve just delivered one of the most anticipated interest rate decisions in years. With Fed Chair Kevin Warsh shelving forward-looking guidance from Federal Open Market Committee (FOMC) meeting statements, determining what policymakers will do next has become far more challenging.While a handful of prominent names and financial institutions had postulated that the Fed would raise interest rates, the FOMC ultimately left its federal funds target rate unchanged at 3.5% to 3.75% -- and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) tumbled. Fed Chair Kevin Warsh has inherited a historically fractured central bank. Image source: Official White House Photo by Daniel Torok.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Something Holdings. Co Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Something Holdings. Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.