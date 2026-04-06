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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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06.04.2026 11:06:00

The Federal Reserve's March and April Inflation Forecast Is In -- and Things Just Keep Getting Uglier for Wall Street

For much of the last three years, Wall Street's bull market rally has been virtually unstoppable. Over the last six months, we've observed the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), growth-driven Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC), and iconic Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) touch psychologically important milestones of 7,000, 24,000, and 50,000, respectively.But things have been far more challenging for investors over the last six weeks. The Dow and Nasdaq Composite both briefly dipped into correction territory, while the S&P 500 flirted with a double-digit decline. Although the immediate blame lies with uncertainties tied to the Iran war, it's the longer-term implications for U.S. inflation that should have Wall Street on edge.Fed Chair Jerome Powell and the Federal Open Market Committee have a challenging road ahead. Image source: Official Federal Reserve Photo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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