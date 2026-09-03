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WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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03.09.2026 17:15:00
The Fed's September Decision Could Hit Micron Harder Than Its Own Earnings
Micron Technology (NASDAQ: MU) will report its fiscal 2026 fourth-quarter earnings results on Sept. 30. While the report could move Micron's stock significantly, the Federal Reserve's next interest rate decision, scheduled for Sept. 16, could have an even bigger impact. Wall Street now sees a more than 60% chance of an interest rate hike in September 2026, up from 41.4% a week earlier. The shift followed Federal Reserve Chairman Kevin Warsh's hawkish comments at the Jackson Hole symposium.Image source: Getty Images.Micron has already guided for exceptionally strong Q4 results. However, the bigger question for investors is how long the memory boom can persist.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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