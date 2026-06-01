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01.06.2026 06:31:29
The Fertilizers Chemicals Travancore gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
The Fertilizers Chemicals Travancore ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Fertilizers Chemicals Travancore die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 INR gegenüber 1,09 INR im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,88 Prozent auf 14,84 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,610 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,640 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 57,24 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 134,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24,40 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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