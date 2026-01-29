|
The Fertilizers Chemicals Travancore legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
The Fertilizers Chemicals Travancore äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei -1,05 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,120 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,14 Prozent auf 15,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
