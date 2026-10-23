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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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23.10.2026 15:15:00

The Fidelity High Dividend ETF Is Near an All-Time High. Here's Why I'm Still Investing.

As of the end of August, there were nearly 5,500 exchange-traded funds (ETFs) changing hands on U.S. exchanges. With a number that high, it stands to reason that a few ETFs here and there have names that might confuse investors.

Take the case of the Fidelity High Dividend ETF (NYSEMKT: FDVV). To be sure, this $10.2 billion ETF carries a dividend yield of 2.8%, which, relative to the roughly 1.1% dividend yield on the largest S&P 500 ETF, is "high."

The Fidelity High Dividend ETF has more in store than just a big yield. Image source: Getty Images

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