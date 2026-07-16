Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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17.07.2026 01:16:14
The financial winners and losers from the World Cup
Big bucks are being made from the 2026 tournament off the field, but who is raking in the most?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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