THE FIRST BANK OF TOYAMA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

THE FIRST BANK OF TOYAMA hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,59 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 38,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,83 Milliarden JPY – ein Plus von 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem THE FIRST BANK OF TOYAMA 8,68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at