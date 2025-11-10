THE FIRST BANK OF TOYAMA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

THE FIRST BANK OF TOYAMA hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 39,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent auf 8,68 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at