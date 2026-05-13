THE FIRST BANK OF TOYAMA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

THE FIRST BANK OF TOYAMA äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 71,75 JPY. Im letzten Jahr hatte THE FIRST BANK OF TOYAMA einen Gewinn von -4,350 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 9,42 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte THE FIRST BANK OF TOYAMA 7,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 238,88 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 208,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat THE FIRST BANK OF TOYAMA im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 17,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39,18 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 47,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at